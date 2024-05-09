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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Поколение ветеранов обеспечило мир и безопасность России Во время своего выступления на телеканале «Москва 24», мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей города с 79-й годовщиной Победы.

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