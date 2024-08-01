Олимпийские испытания: как Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028 подстраивают спорт под свои нужды Ольга ВайленкоОлимпийские соревнования по триатлону в Париже, которые стартовали 31 июля, уже привлекли внимание не только своими спортивными достижениями, но и организационными неурядицами.
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