Олимпийские испытания: как Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028 подстраивают спорт под свои нужды Ольга ВайленкоОлимпийские соревнования по триатлону в Париже, которые стартовали 31 июля, уже привлекли внимание не только своими спортивными достижениями, но и организационными неурядицами.