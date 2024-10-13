Логика убийства Украины

Владимир Соловьев Украина исторически не является полноценным государством. Напрасно американцы вешают на них долги - Украины нет как государства. Россия то же не может с ним заключать какие либо договоры, потому, что, де факто, признает Украину государством. Россия воюет не с украинцами, а с оболванеными фашистской агитацией индивидами под подстрекательство со стороны США.

владимир бандышевский Какие бы они не были ,но воюют они по русски и не все убежденные бандеровцы,а потому что они русские и это самая большая мерзость,которая удалась англо-саксам,можно как угодно их называть и вырусь и хохлы,но на поле боя генетическая память дает о себе знать,вот если бы историческая тоже просыпалась,может и они проснулись бы,но видимо поздно уже,дух может и остался,но сознание потеряно.