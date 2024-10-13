Ростислав Ищенко *** Бытовые убийства, как правило, бывают случайными: кто-то слишком много выпил, или оказался излишне вспыльчивым, неадекватно оценил ситуацию – и вот вам свежий труп и убийца, не понимающий как это произошло, ведь он этого не хотел.
Логика убийства Украины
Комментарии
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Владимир Соловьев
Украина исторически не является полноценным государством. Напрасно американцы вешают на них долги - Украины нет как государства. Россия то же не может с ним заключать какие либо договоры, потому, что, де факто, признает Украину государством. Россия воюет не с украинцами, а с оболванеными фашистской агитацией индивидами под подстрекательство со стороны США.
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15 час.
владимир бандышевский
Какие бы они не были ,но воюют они по русски и не все убежденные бандеровцы,а потому что они русские и это самая большая мерзость,которая удалась англо-саксам,можно как угодно их называть и вырусь и хохлы,но на поле боя генетическая память дает о себе знать,вот если бы историческая тоже просыпалась,может и они проснулись бы,но видимо поздно уже,дух может и остался,но сознание потеряно.
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12 час.
v
vasechkin7
Совершенно верно, не существовало в мире такой нации, искусственно созданная нация из русских и смеси других наций (поляк, венгров, и всех рядом живущих) Большевики и Сталин сделали из этой территории государство и даже в ООН ввел. Чтобы лишний голос был. Ну за ними(украинцами), как и собаками породистыми надо постоянно следить за чистотой, иначе получишь бешенство. Что и вышло.
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9 час.
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