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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Жена Смолова о доходах: «После свадьбы у меня выросло число подписчиков, моя реклама стала дороже. Сейчас я не просто Карина Истомина, а еще жена Смолова»

Супруга бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Карина Истомина рассказала, что стала больше зарабатывать после свадьбы.

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