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Иосиф Пригожин готов бросить жену Валерию ради другой певицы

На телеканале «Россия» стартовал второй сезон необычного музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь», в котором знаменитости должны определить, поет ли участник или просто хорошо имитирует пение под фонограмму.

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