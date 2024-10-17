По народным приметам 17 октября отмечается Ерофеев день и начало зимы. Холода с этого момента начинают набирать силу, но есть шанс "отогнать" морозы.
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По народным приметам 17 октября отмечается Ерофеев день и начало зимы. Холода с этого момента начинают набирать силу, но есть шанс "отогнать" морозы.