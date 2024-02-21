Лучшая в мире газировка: как её готовили в СССР

Как известно, несколько десятилетий назад и Солнце светило ярче, и трава была зеленее. Так это на самом деле или нет — установить не получится, но вот никаких вопросов не вызывает тот факт, что советская газировка является лучшей в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии