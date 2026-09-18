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Тульские новости

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Молодым избирателям Тульской области подарят книгу к выборам

Молодым избирателям Тульской области подарят книгу к выборам

Более 25,5 тысячи молодых избирателей региона, впервые участвующих в выборах, получат книгу «Тульский край: эпохи, события, люди», посвящённую 880-летию Тулы и другим памятным датам.

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