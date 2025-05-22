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Царьград

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Американский дрон RQ-4D потерял связь над Черным морем и вернулся в Италию

Американский дрон RQ-4D потерял связь над Черным морем и вернулся в Италию

Американский дрон RQ-4D Phoenix потерял радиосвязь над Черным морем, после чего вернулся на базу в Италии.

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