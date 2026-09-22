'Survival Mode' - Farmers Crushed As Trump's War On Iran Sends Diesel Cost Soaring As Donald Trump's war on Iran nears the seven-month mark, the economic damage is reverberating all over the world, and all across the United States.
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