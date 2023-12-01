В ЯНАО открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км

В Ямало-Ненецком автономном округе открыли зимнюю дорогу протяжённостью 66,53 км. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.
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