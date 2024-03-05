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Военное обозрение

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Экс-разведчик США: глава Пентагона лжёт о возможной войне с Россией

Экс-разведчик США: глава Пентагона лжёт о возможной войне с Россией

Скотт Риттер считает, что западные лидеры выдумали «российскую угрозу», и конфликт Москвы с Киевом завершится на Украине.

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