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США объявили о начале новой волны ударов по Ирану

США объявили о начале новой волны ударов по Ирану

Удары начались в 15:00 по восточному времени США (22:00 мск). Целями стали иранские военные объекты.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новой серии ударов по Ирану, информирует РИА "Новости".

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