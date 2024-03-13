Маск уже отреагировал на заявление Путина о применении ядерного оружия

Илон Маск, известный предприниматель из США, оперативно отреагировал на интервью президента РФ Владимира Путина, в котором он высказался по поводу возможности применения ядерного оружия в случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости России.