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Volkswagen ID. Aura T6 начал поставки в Китае

Volkswagen ID. Aura T6 начал поставки в Китае

Среднеразмерный электрический кроссовер Volkswagen ID. Aura T6 с запасом хода до 660 километров по китайскому циклу CLTC начал поставки клиентам в Китае.

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