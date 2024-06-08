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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Кущенко о гала-матче в рамках ПМЭФ: «Это идеальная площадка, чтобы поиграть в баскетбол и обсудить инвестиции и проекты, связанные со спортом»

Сергей Кущенко о гала-матче в рамках ПМЭФ: «Это идеальная площадка, чтобы поиграть в баскетбол и обсудить инвестиции и проекты, связанные со спортом»

Баскетбольный гала-матч в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума – 2024 состоялся 7 июня.

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