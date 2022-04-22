Жители города, где убили экс-зампреда "Новатэка", напуганы случившемся

Хуан Педро Лопес, житель испанского Льорет-де-Мара, где убили жену и дочь бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосени, а также главу семейства, рассказал в беседе с "Известиями", что в городе шокированы произошедшем и находятся в страхе.