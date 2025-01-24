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Тарасов в 3-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб за матч, отразив 36 из 42 бросков «Каролины». Поражение – 9-е в 13 играх

Вратарь «Коламбуса» отразил 36 из 42 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:7).  Ранее в этом сезоне 25-летний россиянин пропустил 7 шайб в игре с «Вашингтоном» (2:7) и 6 – в игре с «Эдмонтоном» (3:6).

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