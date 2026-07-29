ICE Dismantles SIM Farms In Nationwide Operation Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, Immigration and Customs Enforcement's (ICE's) Homeland Security Investigations carried out a nationwide operation between June 22 and July 10 that dismantled "SIM farms" run by transnational criminal organizations.
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