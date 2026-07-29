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ICE Dismantles SIM Farms In Nationwide Operation

ICE Dismantles SIM Farms In Nationwide Operation

ICE Dismantles SIM Farms In Nationwide Operation Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, Immigration and Customs Enforcement's (ICE's) Homeland Security Investigations carried out a nationwide operation between June 22 and July 10 that dismantled "SIM farms" run by transnational criminal organizations.

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