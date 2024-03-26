"Абу-бандиты" потерялись во вседозволенности": Символ русских патриотов осквернён. Спускать нельзя

Бородатый выходец из южных стран решил поглумиться над имперским флагом России и тут же поплатился. Патриоты, возмущённые таким наплевательским отношением к культуре, теперь требуют наказания за оскорбление государственного символа.
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