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Царьград

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"Абу-бандиты" потерялись во вседозволенности": Символ русских патриотов осквернён. Спускать нельзя

"Абу-бандиты" потерялись во вседозволенности": Символ русских патриотов осквернён. Спускать нельзя

Бородатый выходец из южных стран решил поглумиться над имперским флагом России и тут же поплатился. Патриоты, возмущённые таким наплевательским отношением к культуре, теперь требуют наказания за оскорбление государственного символа.

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Комментарии
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Владимир
Тихо, без шума и пыли уничтожать!
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