Новый антироссийский запрет в Латвии

Ирина52

Это туземцы, оборзевшие от того, что ,что ни Запад, ни Россия не признают за поселенцами и их потомками (а в Прибалтике это славяне) исторические права свой на язык и культуру, либо потомки недобитых фашистов (они же - "зеленые братья", аналоги украинских фашистов, бандеровцев. Вежливость им подобные понимают как слабость. За русофобию их надо бить и бить больно.