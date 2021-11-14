«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей» Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты.
Новый антироссийский запрет в Латвии
Комментарии
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Ирина52
Это туземцы, оборзевшие от того, что ,что ни Запад, ни Россия не признают за поселенцами и их потомками (а в Прибалтике это славяне) исторические права свой на язык и культуру, либо потомки недобитых фашистов (они же - "зеленые братья", аналоги украинских фашистов, бандеровцев. Вежливость им подобные понимают как слабость. За русофобию их надо бить и бить больно.
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14 час.
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Andrey Korolkevic
В Латвии национальная гниль из всех щелей лезет...а Россия только озабоченность выражает..к большому сожалению...
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13 час.
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