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Новый антироссийский запрет в Латвии

Новый антироссийский запрет в Латвии

«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей» Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты.

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Комментарии
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Ирина52
Это  туземцы, оборзевшие от того, что ,что ни Запад, ни Россия не признают за поселенцами и их потомками (а в Прибалтике  это славяне) исторические права свой на язык и культуру, либо потомки недобитых фашистов (они же - "зеленые братья", аналоги украинских фашистов, бандеровцев. Вежливость им подобные понимают как слабость. За русофобию их надо бить и бить больно.
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1
14 час.
Andrey Korolkevic
В Латвии национальная гниль из всех щелей лезет...а Россия только озабоченность выражает..к большому сожалению...
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13 час.
Леонид Руси
Эти хуторяне... дикари неблагодарные. Сколько им всего дали чтобы они стали людьми... И культуру им прививали... Всё равно остались быдлом
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9 час.

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