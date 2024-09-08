Киев близок к тому, чтобы перейти красные линии России

КИЕВ, 8 сентября, ФедералПресс. В Киеве очень близки к тому, чтобы перейти красные линии России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.