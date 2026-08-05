Пострадавшую при атаке БПЛА на больницу в Донецке достали из-под завалов

В Донецке из-под завалов достали раненую при атаке дрона на больницу. Об этом рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Ирина Андреева, ставшая очевидицей происшествия, в беседе с РИА Новости.
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