За девять месяцев 2026 года хозяйства Свердловской области снизили надои молока на 1,2% — до 663 тысяч тонн, одновременно нарастив производство яиц на 6,8%, до 1,3 млн штук.
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