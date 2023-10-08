Продолжаются мероприятия, посвященные Дню вина

Второй день празднования Национального дня вина ознаменуется сегодня церемонией вручения приза Торгово-промышленной палаты "Polobocul de Aur" - награды, присуждаемой производителям и виноделам, отличившимся в искусстве виноделия.
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