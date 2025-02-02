Неудобная правда или равнодушие?

Вообще-то хохлы такие стали не вчера и не год назад. Они такие с 2014-го. А миру плевать. Нам надо выводы делать. И помнить. А у нас пока даже 5 колонна еще тявкает.

Гарибян Сусанна

Меньше болтать надо, у всех у нас сердца болят за тех, кто воюет с этими хохляцкими вурдалаками, да и как мы можем быть равнодушными, если у многих там погибли или пропали без вести близкие нам люди... Просто народ у нас не болтливый, а терпеливый, делаем кто, что может, и молим всех святых, чтобы поскорее закончилась эта война. Погибших и убитых гражданских уже не поднимешь, о них надо помнить, чтобы потом рассказать и о Судже и о Донецке, и о Боях за Торецк. И чтобы спросить по полной с тех, кто забыл о человечности и превратился в вурдалака.