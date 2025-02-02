Меня уже два дня волнует один очень важный вопрос - новость о убийстве наших русских людей в Курском селе, не интересует людей? Или мы настолько стали равнодушными, что чужая боль нас не волнует? Сегодня украинские беспилотники летят по всей России, и Слава Богу, что у нас отличное ПВО, которое большую часть этих смертоносных летунов перехватывает.
Неудобная правда или равнодушие?
Комментарии
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И
Иринушка
Вообще-то хохлы такие стали не вчера и не год назад. Они такие с 2014-го. А миру плевать. Нам надо выводы делать. И помнить. А у нас пока даже 5 колонна еще тявкает.
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16 час.
Гарибян Сусанна
Меньше болтать надо, у всех у нас сердца болят за тех, кто воюет с этими хохляцкими вурдалаками, да и как мы можем быть равнодушными, если у многих там погибли или пропали без вести близкие нам люди... Просто народ у нас не болтливый, а терпеливый, делаем кто, что может, и молим всех святых, чтобы поскорее закончилась эта война. Погибших и убитых гражданских уже не поднимешь, о них надо помнить, чтобы потом рассказать и о Судже и о Донецке, и о Боях за Торецк. И чтобы спросить по полной с тех, кто забыл о человечности и превратился в вурдалака.
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16 час.
Семен Демин
Пожалуй, западную Украину надо отдать полякам. Пусть их режут бандерлоги.
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8 час.
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