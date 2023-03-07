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Жертвы насилия со стороны Джо Байдена и Билла Клинтона заговорят в медиацентре «Патриот»

Жертвы насилия со стороны Джо Байдена и Билла Клинтона заговорят в медиацентре «Патриот»

Жертвы насилия со стороны западных должностных лиц в прямом эфире обсудят феномен безнаказанности высших чиновников США и ЕС, влиятельных бизнесменов и военнослужащих НАТО, совершающих действия сексуального характера в отношении своих подчиненных.

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