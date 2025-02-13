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Военное обозрение

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Подсказки от истоков. Слова и дела. Люди и судьбы

Подсказки от истоков. Слова и дела. Люди и судьбы

Слова, звучащие с высоких трибун и даже напечатанные в такой газете, как «Правда», далеко не всегда соответствовали реалиям жизни, или, во всяком случае, происходящее подчас довольно сильно отличалось от декларируемого.

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