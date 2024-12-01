Сирийская армия заявляет контроль над населенными пунктами Маардас, Мурек и Халфайя. Ранее на этом участке планировалось оборону от боевиков, но армия была вынуждена отойти обратно в Хаму.
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Сирийская армия заявляет контроль над населенными пунктами Маардас, Мурек и Халфайя. Ранее на этом участке планировалось оборону от боевиков, но армия была вынуждена отойти обратно в Хаму.
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