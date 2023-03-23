Слово и дело

9 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Скобееву что-то заносит последнее время.Телеведущий Солов...
  • Константин Белимов
    Если легализовать вагнера то это уже будит российская армия, в США частные армии не легализуют и за них не отвечают е...«Закон о ЧВК в Ро...
  • Lora Некрасова
    Хочется попробовать.🤪🍇🥧🍵🧁🍰🥂🍷🍹🍽️🏺Где моя большая ложка?Гастродипломатия ...

Поэтесса Рубальская ответила на слухи о конфликте с Пугачевой

Поэтесса Рубальская ответила на слухи о конфликте с Пугачевой

В прессе как-то писали о конфликте поэтессы Ларисы Рубальской с певицей Аллой Пугачевой. Теперь же появилась информация, проливающая свет на эту историю.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх