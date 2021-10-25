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38 млн французов получат по 100 евро – компенсация роста цен на бензин

38 млн французов получат по 100 евро – компенсация роста цен на бензин

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в своем выступлении в программе 20 Hours на телеканале TF1 заявил, что 38 миллионов французов, получающих менее 2000 евро в месяц, смогут воспользоваться единовременной помощью в… Показать полностью.

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