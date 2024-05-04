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«На фоне очередной эскалации»: почему на Западе вновь обвинили Москву в кибератаках

«На фоне очередной эскалации»: почему на Западе вновь обвинили Москву в кибератаках

Посольство России в Германии назвало обвинения в отношении Москвы в кибератаках бездоказательными. Так дипломаты отреагировали на официальный протест МИД ФРГ из-за приписываемого российским хакерам взлома почты руководства СДПГ.

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