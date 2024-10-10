Удар по США - "Милтон" не шутит. Вспомнилось пророчество Жириновского - он обещал потоп Америке

Ураган обрушился на побережье Флориды с такой яростью, что его мощь сравнима лишь с апокалипсисом. В зоне бедствия оказались 12 миллионов человек, и чиновники бьют тревогу: эвакуация - вопрос жизни и смерти, ведь "Милтон" не шутит.