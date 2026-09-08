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Мнение: «Саудовская Аравия – «дойная корова» американского ВПК», – Владимир Ераносян

Мнение: «Саудовская Аравия – «дойная корова» американского ВПК», – Владимир Ераносян

В программе «Мнение» военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Владимир Ераносян заявил, что США подталкивали к конфронтации страны Персидского залива для продажи им собственных вооружений.

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