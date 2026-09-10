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Царьград

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В 2027-м мир изменится навсегда. Пророчество Ванги о самой страшной эпидемии нашли в Британии

В 2027-м мир изменится навсегда. Пророчество Ванги о самой страшной эпидемии нашли в Британии

Имя болгарской прорицательницы снова в топе заголовков мировых СМИ. Началось всё с Британии – именно тамошняя пресса где-то нашла очередное фаталистичное предсказание "бабы Ванги" про грядущий 2027-й год.

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