В 2027-м мир изменится навсегда. Пророчество Ванги о самой страшной эпидемии нашли в Британии

Имя болгарской прорицательницы снова в топе заголовков мировых СМИ. Началось всё с Британии – именно тамошняя пресса где-то нашла очередное фаталистичное предсказание "бабы Ванги" про грядущий 2027-й год.
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