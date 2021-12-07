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Члены ОДКБ обсудят угрозы на границах и развитие авиационных сил блока

Члены ОДКБ обсудят угрозы на границах и развитие авиационных сил блока

Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности состоится 8 декабря в режиме видеоконференции «Будут обсуждаться вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности», — рассказали в пресс-службе.

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