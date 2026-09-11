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Саудовская авиация ударила по аэропорту Моха на фоне наступления хуситов

Саудовская авиация ударила по аэропорту Моха на фоне наступления хуситов

www.globallookpress.com/Ahmed Zakot/Keystone Press Agency Саудовская Аравия нанесла два авиаудара по аэропорту города Моха на юго-западе Йемена.

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