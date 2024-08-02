Самые первые цветные портреты жителей России

Сергей Михайлович Прокудин-Горский — русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского географического и фотографического обществ.
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