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Самые первые цветные портреты жителей России

Самые первые цветные портреты жителей России

Сергей Михайлович Прокудин-Горский — русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского географического и фотографического обществ.

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