InTouch: инсайдер сообщил, почему голливудские звезды смеются над Меган Маркл

Элита Голливуда насмехается над Меган Маркл из-за ее предполагаемого отсутствия трудовых навыков. По словам источника издания In Touch, до брака с принцем Гарри в 2018 году Маркл не достигла значительных успехов, но ожидала признания со стороны знаменитостей.