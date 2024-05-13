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InTouch: инсайдер сообщил, почему голливудские звезды смеются над Меган Маркл

InTouch: инсайдер сообщил, почему голливудские звезды смеются над Меган Маркл

Элита Голливуда насмехается над Меган Маркл из-за ее предполагаемого отсутствия трудовых навыков. По словам источника издания In Touch, до брака с принцем Гарри в 2018 году Маркл не достигла значительных успехов, но ожидала признания со стороны знаменитостей.

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