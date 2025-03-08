Литература: Сыграла булгаковскую Маргариту, а перечитывает сказку про Алису: 14 любимых книг актрисы Юлии Снигирь

Сегодня Юлия Снигирь — одна из самых востребованных актрис в отечественном кино. Она очень талантлива и может органично перевоплотиться как в Екатерину II, как в сериале «Великая», так и в Маргариту в экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова.