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Хью Джекман вернется к роли Росомахи в фильме «Дэдпул 3»

Хью Джекман вернется к роли Росомахи в фильме «Дэдпул 3»

Голливудский актер Хью Джекман вернется к роли Росомахи в фильме «Дэдпул 3», заявил Райан Рейнольдс. Исполнить главной роли рассказал в своем обращении о том, что очень долго готовился к третьей части блокбастера, и поделился своей новой идеей.

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