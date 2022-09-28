Голливудский актер Хью Джекман вернется к роли Росомахи в фильме «Дэдпул 3», заявил Райан Рейнольдс. Исполнить главной роли рассказал в своем обращении о том, что очень долго готовился к третьей части блокбастера, и поделился своей новой идеей.