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В Самаре судебные приставы провели рейд по отцам-должникам

В Самаре судебные приставы провели рейд по отцам-должникам

Рейды проводились с целью обязать отцов погасить задолженность по алиментам перед своими детьми. На днях, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, сотрудники службы провели беседы с несколькими гражданами.

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