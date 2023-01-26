В Самаре судебные приставы провели рейд по отцам-должникам

Рейды проводились с целью обязать отцов погасить задолженность по алиментам перед своими детьми. На днях, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, сотрудники службы провели беседы с несколькими гражданами.
Рейды проводились с целью обязать отцов погасить задолженность по алиментам перед своими детьми. На днях, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, сотрудники службы провели беседы с несколькими гражданами.
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