Комбат «Востока» Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению ВС РФ на Угледар

Вооруженные силы Украины, которые обороняют Угледар, используют тактику, согласно которой они сконцентрированы на попытках отрезать штурмовые отряды ВС РФ контратаками и артиллерийским огнем, заявил комбат «Востока» ДНР Александр Ходаковский.