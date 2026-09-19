Памфилова показала дипфейк с Канье Уэстом и Джокером на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова продемонстрировала пример дипфейка, созданного с помощью искусственного интеллекта, в котором на избирательном участке якобы голосуют американский рэпер Канье Уэст, Джокер, инопланетянин и пенсионерка с бегемотом.
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