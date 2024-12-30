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Побережье Краснодарского края могут очистить от мазута за неделю

Побережье Краснодарского края могут очистить от мазута за неделю

При благоприятных обстоятельствах очистка пляжей Анапы и побережья Темрюкского района от мазута может занять до семи дней, считает первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба по ликвидации ЧС Игорь Галась.

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