ВОЕНВЕД Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, так написано в статье 59 п.
Народ, который не желает служить в ВС РФ
Комментарии
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FФ
Fvolodya55 Федоров
Я знал одного цыгана, он в военном училище и успешно окончил это училище. Потом поступил в академию. Его родители жили в пятиэтажке, отец работал на заводе (по отзывам был хорошим инжинером), а мать как все цыганки.
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1 час.
Сергей Трофимов
и это только один а остальные то воруют то гадают и так далее
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1 час.
В
Василий
Как служить - так цыганва не желает, мало получается немчура их вырезала.
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13 мин.
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