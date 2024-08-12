Народ, который не желает служить в ВС РФ

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Fvolodya55 Федоров

Я знал одного цыгана, он в военном училище и успешно окончил это училище. Потом поступил в академию. Его родители жили в пятиэтажке, отец работал на заводе (по отзывам был хорошим инжинером), а мать как все цыганки.