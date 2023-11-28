В Петербурге пройдет международный научно-образовательный салон

В Санкт-Петербурге 28–30 ноября состоится международный научно-образовательный салон, на котором будут представлены программы высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
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