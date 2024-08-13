В Мичуринске 17-летняя девушка ударила ножом в шею своего сожителя

В Мичуринске следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы. Девушку подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.
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