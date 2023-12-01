Сезон навигации закрыли на Ангаре

1 декабря на реке Ангара закрылся сезон навигации. Теперь выход на воду в акватории реки запрещен. Судовладельцев, которые нарушат правило, будут привлекать к административной ответственности, сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
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