Глава ВОЗ: в мире может появиться более опасный штамм коронавируса

Чем больше будет новых мутаций вируса, тем больше вероятность, что прививки не помогут.В мире может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее варианта дельта, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.